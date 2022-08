Serafini su De Ketelaere: "È uno di quelli che, una volta messo in campo, non togli più"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV su De Ketelaere: "Avrà bisogno di fare il suo percorso di crescita, ma si vede subito che è un giocatore pronto. È uno di quelli che, una volta messo dentro, non lo togli più; il che non significa che Brahim Diaz non giocherà più, ma De Ketelaere diventerà un punto di riferimento di questa squadra. Si vede che ha classe pura: passo dopo passo può arrivare nell'olimpo del calcio internazionale".