Serafini su Giroud: "Era discusso, ma si discuteva anche Benzema 3 anni fa"

Luca Serafini, noto opinionista rossonero, si è così espresso al canale Youtube di Carlo Pellegatti post Milan-Napoli su Giroud paragonato ad Ibrahimovic: "Ho sempre ammirato e amato Giroud: è un grande giocatore, lo è sempre stato. Fino a 3 anni fa era molto discusso anche Benzema ed è stato discusso anche Giroud: spernacchiato per essere diventato Campione del mondo senza aver tirato in porta, ma poi... È un giocatore integro, serio, ha classe sopraffina. Sente la necessità di un attaccante che faccia gol: lui si dà alla squadra, al gioco, alla lotta, ma l'età avanza anche se le energie non sono mai mancate in queste partite. Col Napoli ha tirato tante volte, imbuca, spizza..."