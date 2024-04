Serafini su Leao post Roma: "Rafa è questo, leggero nell'atteggiamento, letture e malizia"

Luca Serafini ha espresso il suo parere in vista di Roma-Milan in un pezzo sul blog di Filippo Galli, ex calciatore rossonero, filippogalli.com. Nel corso del suo pezzo, pubblicato lunedì, Serafini ha avuto modo di tornare anche sulla gara di andata di San Siro che i rossoneri hanno perso per 1-0 e nella quale si è parlato molto delle novità tattiche di De Rossi con cui ha imbrigliato Pioli. Serafini ha commentato la prestazione negativa di Rafael Leao: "Il calcio è così: ci sono i Gattuso e i Savicevic, i gladiatori e i ballerini, gli spadaccini e i fiorettisti. La natura è complessa da cambiare, sebbene l’esperienza dovrebbe servire nella crescita tecnica e di maturità (anche tattica)".

Poi Serafini ha continuato parlando di Leao nello specifico: "Avulso, sciatto, irritante come non mai in una passerella europea decisiva. Leao è questo, leggero nell’atteggiamento, nelle letture, nella malizia. Ripetitivo nelle giocate che pure lo hanno reso grande. I suoi numeri sono sempre importanti, decisivi nell’economia di una gara in termini di assist e di gol (vedi Sassuolo), eppure potrebbero sempre essere superiori, eppure la sensazione è che le sue prestazioni potrebbero sempre essere migliori".