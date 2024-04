Serafini su Roma-Milan: "Rimonta possibile e nelle mani di Pioli. Si gioca il futuro"

Luca Serafini ha espresso il suo parere in vista di Roma-Milan in un pezzo sul blog di Filippo Galli, ex calciatore rossonero, filippogalli.com. Nel corso del suo pezzo, pubblicato lunedì, Serafini ha avuto modo di tornare anche sulla gara di andata di San Siro che i rossoneri hanno perso per 1-0 e nella quale si è parlato molto delle novità tattiche di De Rossi con cui ha imbrigliato Pioli. Dopo il 3-3 in campionato con il Sassuolo, giovedì i rossoneri dovranno tentare la grande rimonta all'Olimpico, un'impresa non facile ma, secondo Serafini, possibile.

Il parere di Luca Serafini sulla gara di ritorno in Europa League: "La rimonta è possibile ed è nelle mani di Stefano Pioli, il quale si gioca anche una bella fetta di futuro: dovrà trovare contromisure adeguate, anche in vista del derby di campionato che seguirà subito dopo. Sono 2 tappe fondamentali per la prosecuzione del suo percorso a Milanello, al di là degli umori di una tifoseria che in buona parte continua a credere in lui, ma ha lasciato ampio spazio a chi invece lo vorrebbe fuori dal progetto futuro. Per riuscire nella rimonta, servirà il miglior Leao nel miglior Milan. Senza alternative".