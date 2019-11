Serafini sul possibile ritorno di Ibra: "Ho parlato con Abate e anche secondo lui è difficile"

Ai microfoni di Milan TV, Luca Serafini ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e delle voci su un suo ritorno in rossonero: "Non so se arriverà al Milan, sarà lui a decidere cosa fare. Ho parlato con Abate, che è un suo grande amico, e anche secondo lui è difficile. E' anche un discorso di ambizioni, riportare il Milan in Champions è un'utopia in questo momento. Io lo riprenderei per i gol, per il carisma e per tutto il resto. Le percentuale che torni però per me continuano ad essere basse".