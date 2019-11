Serafini sulla crisi di Piatek: "Anche Sheva e van Basten hanno avuto periodi no"

Il giornalista Luca Serafini ha parlato della scarsa vena realizzativa di Piatek ai microfoni di Milan TV: "Nel Milan c'è stato un signore che si chiama Andriy Shevchenko, che fu anche beccato da Berlusconi perchè fece un periodo senza segnare. Così come van Basten che fece un mese e mezzo a non fare gol e venne addirittura fischiato. Piatek non sarà mai Shevchenko o van Basten, ma non posso pensare di darlo via così come se nulla fosse".