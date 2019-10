Luca Serafini ha parlato così a Milan TV di Suso, autore di un'altra prestazione deludente contro la Roma: "Tutti gli allenatori lo fanno giocare, ma Suso, in queste condizioni, è un giocatore avulso, è poco concreto. Non è più decisivo, non fa più cross, sbaglia le scelte. Non è un processo a Suso, ma è un tema che va affrontato in questo momento".