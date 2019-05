Serafini: "Vorrei vedere in campo undici Borini per la sua personalità"

Luca Serafini, a Milan Tv, ha parlato così dell'atteggiamento dei rossoneri in questa stagione e nello specifico nella partita di ieri contro la Fiorentina: "Io vorrei undici Borini, anche per la personalità. Il problema della partita di oggi è che il Milan ha smesso di giocare dopo il gol mentre la Fiorentina stava morendo, aveva i tifosi contri, era stanca. Il Milan deve fare l’avvoltoio in queste situazioni. Il Milan ha spesso toppato in questa stagione, ha toppato un po’ anche contro la Fiorentina ma è riuscito a portare a casa i tre punti. In questo i rossoneri devono crescere.