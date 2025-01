Serafini: "Walker eccellente rinforzo, meglio da terzino che da centrale"

vedi letture

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha parlato così di Kyle Walker, difensore del Manchester City che è nel mirino dei rossonerti: "Walker è un grande giocatore, è un leader. E' finito ai margini al Manchester City nonostante il dfficile momento che sta attrvarsando la squadra di Guardiola. Sono cose che succedono in Premier e non le capisco. Anche Joao Felix non gioca, Pulisic non giocava, così come Tomori e Abraham. Walker sarebbe un eccellente rinforzo. E' duttile, può fare più ruoli, anche se io lo preferisco quando fa il terzino rispetto a quando gioca da centrale".

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3