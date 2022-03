Serata da incubo per Donnarumma, la stampa francese non ha dubbi: è da 2 in pagella

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Serata da incubo per il Paris Saint-Germain, con Gianluigi Donnarumma sul banco degli imputati. Per L'Equipe la prestazione del portiere è da 2 in pagella: "Col suo rilancio sbagliato ha commesso un errore che ha riaperto la partita. Non può fare nulla sugli altri due gol ma i danno era già stato fatto". Lo stesso voto gli viene dato da Le Parisien: "Numero uno nei pensieri di Pochettino, avendo giocato sia l'andata che il ritorno, l'italiano stava vivendo una serata tranquilla fino al folle errore davanti a Benzema sul quale pensava di ottenere un fallo".