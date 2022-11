Serbia U19, Lazetic titolare e capitano contro la Macedonia del Nord. Simic in panchina

MilanNews.it

Alle 13 a Skopje, le formazioni Under 19 di Macedonia del Nord e Serbia scenderanno in campo in un match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Nell'11 titolare della squadra ospite è presente anche l'attaccante rossonero Marko Lazetic che indosserà anche la fascia da capitano. In panchina invece l'altro giocatore della Primavera milanista, Jan-Carlo Simic.