Serena a MN: "Mi aspettavo che Paquetà fosse forte ma non che si inserisse così velocemente"

Aldo Serena, intervistato da MilanNews.it, ha parlato in maniera approfondita di Lucas Paquetà: "Avevo visto soltanto qualche filmato, basandomi sui giudizi di ex giocatori che stimo, mi aspettavo un giocatore forte ma non che si inserisse così velocemente nel campionato italiano, che è molto diverso da quello brasiliano. Per un giovane di quelle caratteristiche, un centrocampista avanzato di ottima tecnica, ci poteva essere qualche problematica di ambientamento. Non è stato così, si è subito integrato molto bene con quantità e ottima qualità. Il piede mancino sa fare tutto, sa dare la palla ai compagni con precisione e con i tempi giusti, sa andare anche in solitudine, è stato un acquisto ottimo. Pensavo in prospettiva e invece ha affrettato i tempi in maniera sorprendente".