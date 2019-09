Serena a MN: "Una squadra di giovani è un rischio, Taison avrebbe aiutato"

Aldo Serena, intervistato da MilanNews.it, ha commentato le frasi di Boban sul mercato e l'idea, non concretizzata, di unire ai giovani anche calciatori di esperienza: "Una squadra composta esclusivamente di giovani è un rischio anche troppo grosso, forse. L'idea di andare a prendere Taison, un giocatore con esperienza che ha giocato la Champions da tanti anni, poteva essere un'idea giusta. Avrebbe potuto fungere da collante in mezzo. Sicuramente quando crei una sola squadra di giovani c'è sempre bisogno di 2-3 riferimenti, giocatori che abbiano esperienza e forza morale per superare determinati momenti in campo. Un giovane, invece, può trovarsi spiazzato di fronte a certe difficoltà".