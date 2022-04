Serena: "Il Milan ha una autostrada molto libera davanti per lo Scudetto"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex giocatore di Inter e Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto: "Ho l’impressione che Allegri possa farcela stasera. Viene da un ottimo momento, ha recuperato bene, ha tutto per farcela. Anche se non credo che una vittoria possa farlo tornare in gioco per la lotta scudetto. Il Milan ha davvero una autostrada molto libera davanti".