Serena sul gol di Daniel Maldini: "È solo il primo passo"

Aldo Serena, ex giocatore ed attuale opinionista televisivo, è intervenuto su Twitter per commentare il gol realizzato ieri da Daniel Maldini in Spezia-Milan: "Hanno detto e diranno che sei facilitato dal cognome, dal dna, ma non sanno la pressione con quel passato che incombe come un macigno. È solo il primo passo. Stai sempre forte e leggero Daniel, come la tua corsa e il balzello che hai fatto ieri sul goal".