Serginho: "Pioli in questo periodo sta studiando i suoi giocatori"

Serginho, ex calciatore del Milan, si è così espresso a SkySport sul Milan: “È una squadra giovane in tanti sono appena arrivati. Pioli in questo periodo sta studiando i suoi giocatori, ma col passare del campionato il Milan tornerà ad essere nelle posizioni ideali sul campo".