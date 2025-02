Serginho su Conceiçao: "Dopo il mercato invernale ha il materiale per lavorare bene. Peccato che siamo a marzo..."

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao e dell'importanza della partita di questa sera contro il Bologna che potrebbe valere una fetta di Champions League.

Serginho, da milanista quanto è dispiaciuto per il momento che la squadra sta attraversando?

"Come tutti i milanisti vivo questa situazione delicata con la speranza che possa migliorare. Purtroppo non abbiamo raggiunto il livello sperato di risultati, né in Serie A né in Champions. Finora il miglior Milan non si è ancora visto".

Conceiçao però continua a credere nel quarto posto. Fa bene?

"Vista l’importante campagna acquisti di gennaio fatta dalla società, lottare fino alla fine per la qualificazione alla prossima Champions deve essere un obbligo. Ora ci sono tanti elementi con grandi qualità tecniche".

Dalla prossima settimana però anche Conceiçao potrà lavorare tanto sul campo.

"Dopo il mercato invernale il materiale ce l’ha e adesso avrà anche il tempo per plasmarlo in allenamento. Peccato che siamo a marzo e che le possibilità per sbagliare non siano molte".

Torniamo a Bologna-Milan

"Per il Milan è come una finale: un successo riaprirebbe la corsa al quarto posto. A cosa succederebbe in caso di sconfitta invece preferisco non pensare: non dico che sarebbe finita, ma restando a meno otto dalla Juventus, una rimonta diventerebbe complicata".

Cosa servirà stasera?

"Mentalità vincente e amore per la maglia rossonera. Noi abbiamo vinto tanto perché eravamo un grande gruppo: avevamo capito l’importanza di dare tutto quello che ognuno aveva dentro per un club storico e glorioso come il Milan. Deve succedere la stessa cosa adesso".