Serginho su Leao: "Sarà uomo-chiave l'anno prossimo. Va trattenuto"

L'ex terzino rossonero Serginho è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e ha parlato di Milan a 360° gradi. In particolare, Sergio si è soffermato anche su Rafael Leao e si è espresso così: "Rafa sarà ancora l'uomo-chiave nella prossima stagione. È stato fondamentale per lo scudetto. E dal suo futuro si capiranno anche i piani della nuova proprietà del Milan. Un talento simile va trattenuto, solo così si fa crescere la mentalità vincente di un club. Se invece non rinnovasse e fosse ceduto, allora significherebbe che il business viene prima".