Serginho su Ziyech: "Ha colpi di genio ed è versatile. Sfonderebbe le difese chiuse"

Intervistato sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, l'ex terzino rossonero Serginho ha parlato così di quelli che sono, secondo lui, i nomi più interessanti per il mercato del Milan: "Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Torno al "10", allora, e dico Ziyech. Preferisce giocare più largo, ma è versatile e ha colpi di genio. Sfonderebbe le difese chiuse. Non è un caso che il Milan abbia sofferto più spesso al Meazza, contro avversari che non concedevano spazi".