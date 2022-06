Serginho sullo scudetto del Milan: "Successo meritato. Pioli, Maldini e Massara hanno svolto un grande lavoro"

MilanNews.it

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Serginho, ex giocatore rossonero, ha parlato così dello scudetto vinto dal Milan: "E' un successo meritato? Molto. Nel calcio si vince in campo e nello spogliatoio. Si vede che Pioli, insieme a Maldini e Massara, hanno svolto un grandissimo lavoro, scoprendo nuovi talenti e facendo rendere al massimo questi ragazzini anche nei momenti di difficoltà. Complimenti a loro per quanto costruito. Puntare sui giovani, e vincere, deve essere stato davvero soddisfacente".