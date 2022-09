Sergino Dest e le differenze tra Ajax, Barcellona e Milan

MilanNews.it

© foto di Image Sport

In merito alla differenze che ci sono tra le tre squadre della sua carriera, cioè Ajax, Barcellona e Milan, Sergino Dest ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Ajax e Barça hanno un gioco simile, basato sul possesso palla. Al Milan c'è un gioco più veloce per arrivare il prima possibile al gol. Per fare un confronto perfetto preferisco però aspettare la fine di questa stagione".