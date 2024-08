Seria A, la Flop 11 della prima giornata vede nella formazione da incubo un milanista

vedi letture

Questa è la Flop 11 della prima giornata di Serie A. Variamo un 5-3-2 con Alberto Moreno e Mathias Olivera disastrosi nei ko di Como e Napoli. I partenopei sono stati i protagonisti del tonfo più clamoroso e piazzano ben 4 giocatori. La goffa autorete di Thiaw gli costa la presenza in difesa, così come al viola Pongracic l'espulsione rimediata a Parma. Pomeriggio no per Florian Thauvin che fallisce un calcio di rigore a Bologna e fortuna che sugli sviluppi del corner successivo, Giannetti annulla di fatto l'errore del francese. Inevitabile la presenza del Lecce che inizia come peggio non potrebbe incassando 4 reti: Falcone è stato uno dei migliori portieri la stagione passata, stavolta parte col piede sbagliato. Male anche Rafia a centrocampo ma non è l'unico.

Wladimiro Falcone (Lecce) 5

Alberto Moreno (Como) 4

Malick Thiaw (Milan) 4.5

Marin Pongracic (Fiorentina) 4.5

Juan Jesus (Napoli) 4.5

Mathias Olivera (Napoli) 4.5

Hamza Rafia (Lecce) 5

Stanislav Lobotka (Napoli) 5

Matthias Braunöder (Como) 5

Florian Thauvin (Udinese) 4.5

Giacomo Raspadori (Napoli) 5