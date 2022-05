Serie A, 20 squadre sono troppe? Casini: "Se guardiamo all'Europa no. Ma se ne può parlare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Venti squadre in Serie A sono troppe? Lorenzo Casini, presidente della Lega calcio, ha risposto così in occasione del forum "Il Calcio che l'Italia si merita", organizzato dal Corriere dello Sport: "Se guardiamo le altre leghe europee, la risposta è no. Però è indubbio che negli anni il progetto della Serie A è cambiato tanto, è un tema che va discusso anche con le altre leghe".