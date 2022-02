Serie A 2022/2023, si parte il 13-14 agosto. Ultima giornata prevista per il 4 giugno

La prossima stagione calcistica sarà una stagione diversa dalle altre, insolita. Come ben sappiamo dal 21 novembre al 18 dicembre si giocheranno i Mondiali in Qatar, e dunque d’inverno, costringendo i vari campionati nazionali a una lunga pausa. A tale proposito, la Serie A, ha già pensato alle date del prossimo torneo. Il consiglio di Lega tenutosi ieri ha deliberato che il campionato 2022/2023 inizierà nel weekend del 13-14 agosto 2022 mentre la fine è prevista per domenica 4 giugno 2023. La Serie A per i mondiali si fermerà il 13 novembre, mentre ancora non è stata decisa la data di ripresa dopo il termine della rassegna iridata. A riportare le notizie è La Gazzetta dello Sport.