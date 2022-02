Serie A 2022/23: l'inizio il 14 agosto, la fine il 4 giugno. Pausa Mondiale: stop di 53 giorni?

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel corso dell'Assemblea di Lega di ieri, il vicepresidente Luca Percassi ha informato le 20 società di Serie A in merito alle date per della prossima Serie A. L'inizio del torneo è previsto per il 14 agosto, la fine per il 4 giugno. Nel mezzo, soprattutto la pausa Mondiale: lo stop al campionato è atteso per il 13 novembre, mentre ancora incerta la ripresa con la data del 5 gennaio 2023 che, al momento, sembra quella più probabile. La Serie A andrà quindi incontro a un lungo stop come gli altri campionati: se sarà confermata la data di ripresa, si tratterà di uno stop di 53 giorni.

Nel corso dell'Assemblea di ieri confermata poi l'idea di De Siervo di disputare un torneo negli USA durante il Mondiale in Qatar in grado di coinvolgere le 20 di Serie A.