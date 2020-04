Serie A, allenatori divisi sulla ripartenza: Pioli convinto, Sarri e Conte non si sono dichiarati

Nell'editoriale del Corriere dello Sport si è fatto il punto sulle diverse volontà degli allenatori della Serie A riguardo la ripartenza del campionato. Molti allenatori di Serie A, nel dettaglio Fonseca, Inzaghi, Pioli, Mihajlovic, Nicola, Liverani, Gasperini, Juric, De Zerbi, Di Biagio, Zenga e Gattuso hanno già espresso la grande voglia di tornare a lavoro. Iachini e Ranieri hanno invece espresso qualche dubbio. Lopez, Gotti e Longo seguono le rispettive posizioni, alle volte poco chiare, dei loro presidenti. Ci sono però due protagonisti assoluti, che ci hanno abituato a battaglie e ad attraversare l'odio delle tifoserie diventandone gli idoli, che non si sono ancora mai espressi. Sarri e Antonio Conte, da più pagati tra i colleghi oltre che da leader della classifica l'uno e da inseguitore l'altro, si sono chiusi in un silenzio per certi versi assordante, visto che potrebbe fare la differenza anche per tanti colleghi.