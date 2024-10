Serie A, arriva il turno infrasettimanale: il programma completo della 10° giornata

Si riporta di seguito il programma della decima giornata di Serie A:

Martedì 29 ottobre

Ore 18.30 Cagliari-Bologna – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO

Ore 18.30 Lecce-Hellas Verona – diretta in streaming su DAZN

Ore 20.45 Milan-Napoli – diretta in streaming su DAZN

Mercoledì 30 ottobre

Ore 18.30 Empoli-Inter – diretta in streaming su DAZN

Ore 18.30 Venezia-Udinese – diretta in streaming su DAZN

Ore 20.45 Atalanta-Monza – diretta in streaming su DAZN

Ore 20.45 Juventus-Parma – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e in streaming su DAZN, NOW e SkyGO

Giovedì 31 ottobre

Ore 18.30 Genoa-Fiorentina – diretta in streaming su DAZN

Ore 20.45 Como-Lazio – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW, DAZN e SkyGO

Ore 20.45 Roma-Torino – diretta in streaming su DAZN