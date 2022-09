Serie A, Bennacer il terzo giocatore per recuperi effettuati nell'ultimo turno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro weekend, altra grande prestazione di Ismael Bennacer che, nonostante la sconfitta, è stato come sempre uno dei migliori in campo tra i rossoneri contro il Napoli. Il giocatore algerino ha effettuato la bellezza di 12 recuperi nel corso dei 90 minuti di San Siro, risultando essere il terzo giocatore in assoluto in questa speciale classifica tra tutti i calciatori di Serie A nel settimo turno di campionato.