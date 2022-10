Serie A, Bologna-Lecce 2-0: seconda vittoria in campionato dei felsinei

MilanNews.it

Termina 2-0 per il Bologna il match delle 15 della domenica di Serie A: i felsinei superano agilmente il Lecce, e succede tutto nella prima frazione di gioco: decidono le reti di Marko Arnautovic e Lewis Ferguson, su rigore e di testa. Salentini un po' irriconoscibili, ma grandi meriti vanno alla squadra di Thiago Motta, in fiducia per tutta la durata del match, accompagnati anche da un Dall'Ara che ha apprezzato particolarmente quanto visto sul terreno di gioco.