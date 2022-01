Serie A, Bremer recupera più palloni di tutti. Nel Milan il primato spetta a Tomori

La Lega Serie A sul suo sito riporta i dati che riguardato i palloni recuperati dopo le prime 21 giornate di campionato. Al netto delle gare che devono essere recuperate, in testa a questa speciale classifica troviamo Bremer del Torino con 272 palloni recuperati. Il centrale difensivo obiettivo di mercato anche del Milan, stacca tutti di molto, dato che il secondo in classifica è Omar Colley – ora in Coppa d’Africa – della Sampdoria con 227 recuperi. Fra i rossoneri invece, il primato spetta a Fikayo Tomori con 147 recuperi.