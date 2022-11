Serie A, chi ha conquistato più punti nel 2022? La classifica completa: Milan secondo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Va in archivio il 2022, almeno per ciò che concerne la Serie A. La squadra che in questo anno solare ha conquistato più punti è il Napoli: 81 in 34 partite. Al secondo posto il Milan campione d'Italia in carica, poi l'Inter a completare il virtuale podio. Al quarto posto segue la Juventus poi - più distaccate - le due romane. Bene l'Udinese, squadra che nel 2022 ha conquistato più punti di Fiorentina e Atalanta. Di seguito il dato completo.

Napoli 81 punti nelle 34 partite di campionato del 2022

Milan 77 (34)

Inter 68 (34)

Juventus 67 (34)

Lazio 63 (34)

Roma 58 (34)

Udinese 51 (35)

Fiorentina 49 (34)

Atalanta 48 (34)

Torino 46 (34)

Sassuolo 42 (34)

Salernitana 40 (35)

Bologna 38 (34)

Hellas Verona 34 (34)

Spezia 33 (34)

Empoli 31 (34)

Sampdoria 22 (34)

Cagliari 20 (19)

Genoa 17 (19)

Monza 16 (15)

Lecce 15 (15)

Venezia 10 (19)

Cremonese 7 (15)