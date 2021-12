Serie A, chi ha subito più falli nel 2021? Joao Pedro in vetta alla classifica, Theo 7°. Messias 11°

Il sito di SkySport, che tiene conto dei dati Opta, riporta la classifica dei giocatori di Serie A che hanno subito più falli nel 2021: in vetta a questa speciale graduatoria c'è Joao Pedro con 107 falli subiti, seguito da Vlahovic (98), Belotti (96), Zaccagni (92), Ilicic (89) e De Paul (85). Al 7° posto troviamo il primo rossonero presente in questa classifica, vale a dire Theo Hernandez con 80 falli subiti nel 2021 in Serie A. In 11^ posizione c'è invece Messias (68).