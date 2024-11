Serie A, classifiche a confronto dopo 10 giornate di campionato

Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. Vola il Napoli di Antonio Conte che fino a questo momento ha conquistato 25 punti sui 30 disponibili: rispetto allo scorso campionato, la squadra partenopea sta viaggiando con un +7. Confronto negativo per l'Inter: -4. E ancora peggiore quello della Juventus fermata dal Parma: -5.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha esattamente gli stessi punti di un anno fa, la Fiorentina al quarto successo di fila ne ha due in più. Il confronto con lo scorso campionato sorride alla Lazio: +3. Mentre il Milan dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato sembra in caduta libera.

In positivo nonostante l'ultima sconfitta spicca il +9 dell'Udinese. In negativo, il -5 di Monza, Lecce e Genoa. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 25 (+7 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 10 giornate)

Inter 21 (-4)

Atalanta 19 (=)

Fiorentina 19 (+2)

Lazio 19 (+3)

Juventus 18 (-5)

Udinese 16 (+9)

*Milan 14 (-7)

Torino 14 (+2)

Roma 13 (-1)

*Bologna 12 (-2)

Empoli 11 (+4)

Parma 9 (in Serie B)

Como 9 (in Serie B)

Hellas Verona 9 (+1)

Cagliari 9 (+3)

Monza 8 (-5)

Venezia 8 (in Serie B)

Lecce 8 (-5)

Genoa 6 (-5)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime nove giornate della Serie A 2023/24