Serie A, classifiche a confronto dopo 31 giornate: Milan a +15 rispetto ad un anno fa

Serie A, classifiche a confronto dopo 31 giornate: Milan a +15 rispetto ad un anno faMilanNews.it
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Oggi alle 12:31News
di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 31 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 15 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Inter 72 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 31 partite)
Napoli 65 (=)
Milan 63 (+15)
Como 58 (+25)
Juventus 57 (+1)
Roma 54 (+1)
Atalanta 53 (-5)
Bologna 45 (-12)
Lazio 44 (-11)
Sassuolo 42 (in Serie B)
Udinese 40 (=)
Torino 36 (-4)
Parma 35 (+8)
Genoa 33 (-5)
Fiorentina 32 (-20)
Cagliari 30 (=)
Cremonese 27 (in Serie B)
Lecce 27 (+1)
Hellas Verona 18 (-14)
Pisa 18 (in Serie B)