Gotti: "A me il Milan nel primo tempo non era dispiaciuto. È stata una partita equilibrata"
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Nel post partita di Napoli-Milan, sfida che ha visto i partenopei vincere grazie alla rete di Matteo Politano, Luca Gotti ha commentato la sconfitta della formazione di Massimiliano Allegri negli studi di Sky Sport: “A me il Milan non era dispiaciuto nel primo tempo. C’era grande equilibrio e sembrava che in qualunque momento l’avrebbero potuta sbloccare. È capitato a favore del Napoli, ma è stata una partita equilibrata”.
Sull'errore di De Winter in occasione del gol decisivo di Politano: "Il difensore, chiaro che l’ideale è respingere dove vedi. In quella situazione; o decidi di regalare l’angolo o allungare sul secondo palo. Se Maignan poteva uscire? Più complicato”.
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