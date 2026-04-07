Adani: "Ma come lavorano nella fase offensiva al Milan? Non vedo un’intesa, uno scambio, un contro movimento, una partecipazione"

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Il Milan perde a Napoli in una partita tecnicamente bruttina e soprattutto senza particolari spunti offensivi. Netta la differenza con la squadra di Conte, nonostante gli azzurri non avessero a disposizione né Hojlund e né Lukaku. Lele Adani, nel suo consueto intervento a Viva El Futbol, analizza così quanto successo sul campo del Maradona:

“Uno senza niente davanti, senza punte, è riuscito a crescere creando. Non aveva la punta titolare, non aveva la riserva, non aveva la riserva della riserva, poi ha tolto la riserva della riserva della riserva e ha finito senza punte ma ha fatto dieci minuti dalla fine il gol vittoria con l’utilizzo dei subentrati. L’altro, con cinque punte tutte schierate a turno, non ha parato mai Milinkovic-Savic. In una partita che andava via per 45 minuti abbastanza in equilibrio, tra l’altro per me una partita che non so come definirla per quanto è stata brutta nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, quando si andava per raccogliere, per me una squadra ha nettamente meritato rispetto all’altra. Mi chiedo: parte con le due punte, finisce con le tre punte, poi mette anche Loftus-Cheek. Addirittura finisce partendo con Fullkrug e Nkunku, poi dopo entra Gimenez e dopo un po’ esce Nkunku ed entra Pulisic. Poi entra anche Leao, poi gioca con le tre punte e Milinkovic non para mai. Io dico, ma come lavorano nella fase offensiva al Milan?

Mi fermo su questo particolare. La fase offensiva inteso come movimenti e intese tra le punte, trovare un linguaggio comune tra tutti gli attaccanti. Io non vedo un’intesa, uno scambio, un contro movimento, una partecipazione di connessione quando si va a ragionare, quando si va a costruire un’occasione o una potenziale tale. A me sembra proprio che cinque attaccanti non saprei come cominciare a descriverne l’utilizzo d’insieme. Non ho visto nulla di una squadra di calcio che deve combinare per creare un’occasione, non per tirare in porta. Questa è la cosa che più mi ha lasciato nella differenza delle due squadre stasera".