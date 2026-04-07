Accostato al Milan, Maguire rinnova con il Manchester United
Nelle ultime settimane Harry Maguire, che con Carrick allenatore aveva ritrovato titolarità ed un buono stato di forma, era stato accostato a diversi club europei visto il contratto in scadenza, tra cui anche il Milan. Il difensore inglese però non ha mai nascosto il suo desiderio di rimanere a Manchester, sponda United, ed oggi è arrivato l'annuncio del rinnovo di contratto. Maguire ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 con opzione per un ulteriore anno.
Pubblicità
News
NBA Europe, Cardinale punta a comprare l’area di MalpensaFiere per costruire la nuova arena della Pallacanestro Varese
L’attacco fa proprio piangere. Milan senza coraggio. Allegri ha fatto capire tuttodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Sul gol di Politano errore di De Winter? Gotti: "L'ideale per un difensore è respingere dove vedi"
Primo Piano
Milan a spartito unico. Il 3-5-2 di Allegri ed il digiuno da gol degli attaccanti preoccupano i rossoneri
Milan, 5 punte in campo ma l'attacco stecca ancora. E il gol di un attaccante manca da oltre un mese
Luca SerafiniFossimo andati ai Mondiali, sarebbe rimasto tutto uguale? E adesso, chi cambia cosa... Conte e Allegri, nessun derby per la Nazionale. San Siro, la farsa continua
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com