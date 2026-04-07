Accostato al Milan, Maguire rinnova con il Manchester United

Accostato al Milan, Maguire rinnova con il Manchester United
Oggi alle 15:20News
di Manuel Del Vecchio

Nelle ultime settimane Harry Maguire, che con Carrick allenatore aveva ritrovato titolarità ed un buono stato di forma, era stato accostato a diversi club europei visto il contratto in scadenza, tra cui anche il Milan. Il difensore inglese però non ha mai nascosto il suo desiderio di rimanere a Manchester, sponda United, ed oggi è arrivato l'annuncio del rinnovo di contratto. Maguire ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 con opzione per un ulteriore anno.