Milan, altri 25 mila euro di multa per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della partita e del secondo tempo
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Al termine del 31esimo turno di Serie A il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con tutte le decisioni prese alla luce dei referti prodotti dai vari direttori di gara. Ancora una multa per il Milan, questa volta da 25mila euro, per aver ritardato sia l'inizio della gara contro Napoli sia la ripresa nel secondo tempo.
Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
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