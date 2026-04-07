Trevisani: "Dopo il ko di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo"

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Ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato così la prestazione del Milan contro il Napoli: "La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Più passavano i minuti e più c'era questa sensazione di voler portare a casa un punto per tenere lontano quelle che stanno dietro. Però non è così perchè dopo la sconfitta di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo. Era partito bene, ma poi è una squadra che costruisce poco. Nelle ultime settimane il migliore in campo è stato spesso Pavlovic. Il Napoli ci ha provato con più voglia e intensità, ha avuto un atteggiamento diverso. Senza Lukaku e Hojlund, il Napoli era tra le due squadre quella che voleva vincere. Onestamente questo è surreale".

Al termine del match del Maradona, Max Allegri ha spiegato: "La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio più succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato sarà una partita difficile, l’Udinese in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. E sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.