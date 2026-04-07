Da Milanello, Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo
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Day after di Napoli-Milan, bisognare resettare tutto dopo la sconfitta del Maradona e cominciare a preparare la partita contro l'Udinese con la testa giusta. Arrivano inoltre buone notizie da Milanello: Matteo Gabbia ha ricominciato a lavorare in gruppo, come dimostrano le foto pubblicate dagli account social del club rossonero.
Gabbia manca da Milan-Parma di fine febbraio: oggi è tornato in gruppo ed è sulla via del recupero.
Back at it: Matteo Gabbia 👊 pic.twitter.com/f3gYcpH74z— AC Milan (@acmilan) April 7, 2026
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