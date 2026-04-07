Da Milanello, Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo

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Oggi alle 16:49News
di Manuel Del Vecchio

Day after di Napoli-Milan, bisognare resettare tutto dopo la sconfitta del Maradona e cominciare a preparare la partita contro l'Udinese con la testa giusta. Arrivano inoltre buone notizie da Milanello: Matteo Gabbia ha ricominciato a lavorare in gruppo, come dimostrano le foto pubblicate dagli account social del club rossonero.

Gabbia manca da Milan-Parma di fine febbraio: oggi è tornato in gruppo ed è sulla via del recupero.