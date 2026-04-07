Fullkrug, altro flop. Il suo destino al Milan è già segnato
Nonostante la grande grinta e voglia che ci mette in campo, Niclas Fullkrug non sta purtroppo dando l'apporto che speravano in via Aldo Rossi quando lo hanno preso a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. Anche ieri contro il Napoli, il tedesco ha avuto una nuova chance dal primo minuto, ma, a parte qualche sponda, non si è praticamente mai visto.
Secondo tuttomercatoweb.com, il suo destino al Milan, dove finora ha segnato un solo gol, è ormai già segnato: "Già, perché l'attacco del Milan s'è inceppato e anche Fullkrug - il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato dell'intera Serie A - sembra ormai l'ennesimo centravanti flop arrivato dopo l'addio di Olivier Giroud. II centravanti tedesco da quando è arrivato ha realizzato un solo gol e proprio come i suoi predecessori Morata e Gimenez si sta rivelando non all'altezza del compito. In estate verrà rispedito al West Ham e il Milan, a quel punto, tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo numero nove. Una ricerca che negli ultimi anni ha portato a Milanello molti più flop che giocatori all'altezza della storia della 9 rossonera".
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