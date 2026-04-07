Trevisani su Napoli-Milan: "La squadra di Conte ci ha provato con più voglia e intensità"

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Ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato così la prestazione del Milan contro il Napoli: "La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Più passavano i minuti e più c'era questa sensazione di voler portare a casa un punto per tenere lontano quelle che stanno dietro. Però non è così perchè dopo la sconfitta di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo. Era partito bene, ma poi è una squadra che costruisce poco. Nelle ultime settimane il migliore in campo è stato spesso Pavlovic. Il Napoli ci ha provato con più voglia e intensità, ha avuto un atteggiamento diverso. Senza Lukaku e Hojlund, il Napoli era tra le due squadre quella che voleva vincere. Onestamente questo è surreale".

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79’ Politano

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (dal 85’ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 74’ Politano); De Bruyne (dal 85’ Elmas), McTominay; Giovane (dal 70’ Alisson). A disp.: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 82’ Leao), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 63’ Athekame), Fofana (dal 82’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 74’ Pulisic), Füllkrug (dal 63’ Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 82’ Politano.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.