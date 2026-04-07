Giallo in Brasile: sparito il difensore del San Paolo Arboleda

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(ANSA) - SAN PAOLO, 07 APR - Scandalo del mondo del calcio brasiliano dopo che il difensore ecuadoriano del San Paolo, Robert Arboleda, ha lasciato il club senza permesso. L'atleta ha manifestato chiaramente il suo malcontento nei confronti della società di serie A, per la quale gioca da oltre un decennio, non potendo lasciare la squadra. La situazione è precipitata quando Arboleda ha lasciato il Brasile senza il consenso del San Paolo e si è recato in Ecuador per protestare contro il mancato trasferimento a gennaio. Il team brasiliano non è ancora riuscito a contattare il giocatore e, secondo il sito di notizie Lance!, nemmeno il suo agente sa dove si trovi. Per i media locali, il caso si è ulteriormente aggravato sabato scorso, quando Arboleda non si è presentato al ritiro pre-partita, prima della vittoria per 4-1 del San Paolo contro il Cruzeiro allo stadio Morumbi.

Interrogato sulla situazione in conferenza stampa dopo il match, l'allenatore Roger Machado ha spiegato: "È stato convocato, non si è presentato ed è stato escluso. A quel punto, abbiamo segnalato la questione alla dirigenza. Eravamo preoccupati, ovviamente. Non sapendo cosa fosse successo, eravamo in apprensione". (ANSA).