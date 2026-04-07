Moretto: "Cardinale farà valutazioni per capire come e se migliorare l'organigramma rossonero"

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Nel suo ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro dirigenziale del Milan, riportando che il proprietario rossonero Gerry Cardinale a fine stagione farà alcune valutazioni sull'organigramma societario, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista del club.

Moretto esordisce così: "Il Milan, dopo anni turbolenti e difficili, è sempre più vicino alla qualificazione nella prossima Champions League che sarebbe un risultato molto molto importante per il club: significherebbe tornare in quella competizione che il Milan conosce bene. Sicuramente da un punto di vista sportivo, non ci si può lamentare: i rossoneri, nonostante la sconfitta a Napoli, farà di tutto per raggiungere questo obiettivo".

Moretto continua e conclude: "Comunque che sia Champions o che non sia Champions, Cardinale farà delle valutazioni da qui fino alla fine della stagione per capire come e se migliorare l'organigramma rossonero: parlo sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista societario. Bisogna capire come andrà a finire la stagione ma sicuramente ci sarà un faccia a faccia con Cardinale a capo. RedBird deciderà che percorso fare. Vi aggiorneremo se ci saranno dei cambi, se ci saranno dei miglioramenti"