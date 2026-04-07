Lutto nel mondo del calcio: è morto Mircea Lucescu. Aveva 80 anni

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Lutto nel mondo del calcio: è morto Mircea Lucescu. Lo storico allenatore rumeno, con un passato anche in Italia, è morto a Bucarest all'età di 80 anni in seguito alle complicazioni di un infarto, il secondo patito in pochi giorni. Aveva guidato la sua Nazionale nei playoff Mondiali solo pochi giorni fa, venendo eliminato dalla Turchia.

Il comunicato della federazione rumena:

"La Federazione Calcistica Romena esprime il suo infinito cordoglio per la scomparsa di colui che è stato, è e rimarrà una leggenda assoluta: Mircea Lucescu.

Il nostro calcio perde oggi non solo un tattico geniale, ma un mentore, un visionario e un simbolo nazionale che ha portato il tricolore sulle vette più alte del successo mondiale. Mircea Lucescu lascia dietro di sé un'eredità colossale, difficilmente eguagliabile nella storia dello sport re.

Come giocatore, è stato l'essenza dell'eleganza e dell'intelligenza in campo. Emblematico per la Dinamo Bucarest, club con cui ha vinto 7 titoli di campione, Lucescu ha brillato anche con la maglia della Nazionale. Il momento di riferimento resta la Coppa del Mondo del 1970 dove, in veste di capitano della "Generazione di Guadalajara", affrontò leggende come Pelé e Bobby Moore.

Tuttavia, la sua vera dimensione di genio si è vista in panchina. Mircea Lucescu è stato l'allenatore che ha portato il calcio moderno in Romania, guidando la Nazionale a EURO 1984 e gettando le basi della grande squadra del Corvinul Hunedoara. I suoi successi internazionali, i trofei europei conquistati, i trionfi con Galatasaray e Beşiktaş in Turchia e il periodo allo Shakhtar Donetsk in Ucraina lo hanno collocato nel pantheon degli allenatori più titolati nella storia del calcio mondiale.

Nell'estate del 2024 era tornato alla guida della Nazionale che ha amato senza confini. Sotto la sua direzione, la Romania ha realizzato una campagna eccezionale in Nations League, con sei vittorie su sei partite, grazie alla quale la nostra rappresentativa ha ottenuto il posto nei play-off di marzo per l'accesso ai Mondiali di quest'estate.

"È un giorno nero per la Romania e per il calcio mondiale. Ci ha lasciato un uomo che ha vissuto per e attraverso il calcio in ogni secondo della sua esistenza. Mircea Lucescu non è stato solo un allenatore, ma un maestro di vita per intere generazioni di giocatori. È stato un uomo che ha amato questo sport più di ogni altra cosa nella vita, e il suo impatto sul nostro calcio è incommensurabile. In questi momenti di dura prova, i nostri pensieri vanno alla famiglia addolorata. Restiamo con le sue lezioni, con la sua eleganza e con un vuoto immenso che non potrà mai essere colmato. Buon viaggio tra le stelle, Signor Lucescu", ha dichiarato Răzvan Burleanu, presidente della Federazione Calcistica Romena.

La Federazione Calcistica Romena annuncia l'organizzazione di un minuto di silenzio in memoria di Mircea Lucescu prima delle partite della prossima giornata nei campionati di Superliga, Liga 2 e Liga 3, oltre che nella Superliga femminile.

Addio, Mircea Lucescu! Ti ringraziamo per tutto quello che hai donato al calcio romeno! Che Dio ti riposi in pace!

In questo contesto di profonda sofferenza per l'intera famiglia del calcio romeno, la FRF annuncia che il processo di nomina di un nuovo commissario tecnico sarà sospeso a tempo indeterminato".