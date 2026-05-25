Milan nell'abisso! Tuttosport in apertura: "Tifosi contro tutti"

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Il Milan è arrivato all’appuntamento decisivo senza forza, senza lucidità e senza quella mentalità necessaria per affrontare partite da dentro o fuori

Per il Milan, quella di ieri è una sconfitta destinata a lasciare segni profondi. Il ko contro il Cagliari non ha soltanto chiuso una stagione deludente, ma ha soprattutto spento definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo considerato fondamentale fin dall’inizio dell’anno. Un traguardo mancato che pesa enormemente sull’ambiente rossonero e che trasforma l’intera stagione in un bilancio negativo, al di sotto delle aspettative della società, della squadra e dei tifosi.

Ciò che preoccupa maggiormente è la sensazione di fragilità mostrata dal gruppo proprio nel momento più importante. Il Milan è arrivato all’appuntamento decisivo senza forza, senza lucidità e senza quella mentalità necessaria per affrontare partite da dentro o fuori. I limiti emersi nel corso dei mesi sono tornati evidenti anche contro il Cagliari: poca continuità, errori ripetuti e incapacità di reagire sotto pressione. Una squadra costruita per competere ad alti livelli si è invece persa lungo il cammino, lasciando spazio a rimpianti e critiche.

La reazione del mondo rossonero non si è fatta attendere. La contestazione dei tifosi si concentra soprattutto sulla dirigenza, ritenuta responsabile di scelte che non hanno portato i risultati sperati. Il clima attorno al club è diventato pesante e la sensazione diffusa è che servano cambiamenti radicali per ripartire. Dall’area tecnica fino alle strategie di mercato, tutto sembra destinato a essere rimesso in discussione. Perché restare fuori dalla Champions, per una società con la storia e le ambizioni del Milan, è un colpo troppo duro per pensare di andare avanti senza una profonda revisione del progetto.

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra proprio sulla debacle interna rossonera, titolando: "Abisso Milan. Tifosi contro tutti". Fischi assordanti a San Siro dopo il ko contro il Cagliari, adesso ci si aspetta una vera e propria rivoluzione.