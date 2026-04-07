Marocchi commenta: "Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto"

Marocchi commenta: "Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto"MilanNews.it
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Oggi alle 19:20News
di Niccolò Crespi

Giancarlo Marocchi, ex calciatore oggi opinionista di Sky Sport ha commentato così la recente vittoria del Napoli sul Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione. Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto". 

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 1-0

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (40'st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (29'st Politano); De Bruyne (40'st Elmas), McTominay; Giovane (25'st Alisson). A disp.: Contini, Meret; Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (37'st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (17'st Athekame), Fofana (33'st Leão), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (29'st Pulisic), Füllkrug (17'st Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.
Gol: 34'st Politano (N).
Ammoniti: 12' Buongiorno (N), 36'st Politano (N).