Marocchi commenta: "Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto"
Giancarlo Marocchi, ex calciatore oggi opinionista di Sky Sport ha commentato così la recente vittoria del Napoli sul Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni:
"Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione. Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto".
IL TABELLINO
NAPOLI-MILAN 1-0
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (40'st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (29'st Politano); De Bruyne (40'st Elmas), McTominay; Giovane (25'st Alisson). A disp.: Contini, Meret; Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (37'st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (17'st Athekame), Fofana (33'st Leão), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (29'st Pulisic), Füllkrug (17'st Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.
Arbitro: Doveri di Roma 1.
Gol: 34'st Politano (N).
Ammoniti: 12' Buongiorno (N), 36'st Politano (N).
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