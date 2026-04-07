MN - Schemmel: "Se Fullkrug ha fatto un solo gol la colpa è sua, non del Milan"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Per Füllkrug le cose non vanno meglio: appena un gol…. ma in sua difesa riceve pochissimi cross e palle in area.

“Se Niclas ha fatto solo un gol la colpa è sua e non del Milan. Perché se domani si mette in testa di far gol, lo farà. Ma al West Ham ebbe gli stessi problemi. Lui è fatto per il calcio tedesco con lanci lunghi in avanti e dove il gioco aereo viene privilegiato e lui può sfruttare il grande colpo di testa. Poi l'ex Dortmund ha bisogno di un giocatore rapido che gli gira attorno. Al West Ham ha fatto flop perché non era circondato dai giocatori giusti. Oggi è nel calcio italiano che è più tecnico e meno fisico… e anche questa volta il 'casting' non è andato a buon fine. Quando giochi nel Milan su 10 partite devi almeno fare 7-8 gol. Lui invece ne ha fatto appena uno…”