Juve: sollievo per Perin, gli esami escludono lesioni
(ANSA) - TORINO, 07 APR - Il portiere della Juventus, Mattia Perin, tira un sospiro di sollievo dopo gli esiti degli esami strumentali cui si è sottoposto al J Medical. "Non hanno evidenziato lesioni, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno", spiega il club bianconero in una nota ufficiale. L'estremo difensore aveva chiesto il cambio durante l'intervallo della gara contro il Genoa per un fastidio muscolare al polpaccio destro, ma non si è trattato di nulla di grave. (ANSA).
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