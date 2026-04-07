Adani: "Conte senza punte è riuscito a crescere. Allegri ne ha usate 5 ma Savic non ha fatto neanche una parata"

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Il pensiero di Lele Adani sulla sfida tra Napoli e Milan che si è giocata al "Maradona" nella serata di Pasquetta, vinta dai partenopei per 1-0, espresso nel corso di Viva El Futbol: "Conte con niente davanti, senza punte, è riuscito a crescere creando. Non aveva nemmeno la riserva della riserva, ma ha vinto a 10 minuti dalla fine con l'utilizzo dei subentrati. Allegri ha usato cinque punte a turno ma Milinkovic-Savic non ha fatto neanche una parata. Partita bruttissima nel primo tempo, nel secondo invece una squadra ha meritato più dell'altra".

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79’ Politano

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (dal 85’ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 74’ Politano); De Bruyne (dal 85’ Elmas), McTominay; Giovane (dal 70’ Alisson). A disp.: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 82’ Leao), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 63’ Athekame), Fofana (dal 82’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 74’ Pulisic), Füllkrug (dal 63’ Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 82’ Politano.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.